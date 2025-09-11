Узбекистан импортировал более 70% шоколада из России

Федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил в марте, что экспорт шоколадных кондитерских изделий из России по итогам 2024 года, по оценкам экспертов, вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил почти $850 млн. В июле же «Агроэкспорт» отметил, что экспорт шоколадных кондитерских изделий из РФ в январе — апреле вырос в денежном выражении на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысил $254 млн. В топ-5 стран — импортеров российского шоколада входят Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия.