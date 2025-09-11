Ричмонд
Власти исключили три территории в центре Ростова из планов реновации

Три территории в центре Ростова исключили из планов комплексного развития. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу областного минстроя.

Два участка в Кировском районе оказались в охранной зоне объектов культурного наследия, а территория в Пролетарском районе попала в санитарно-защитную зону.

Ранее администрация рассматривала четыре территории для реновации, включая участок на улицах Мечникова, Ивановского, Фрунзе и Сеченова площадью 7,3 га, где сейчас определяются параметры будущей застройки и обеспеченность социальной инфраструктурой. После завершения этой работы реализация проектов будет осуществляться в соответствии с градостроительным законодательством.