В Омске парк 300-летия планируют передать в концессию

По мнению депутатов, это будет удачным решением.

Источник: Om1 Омск

Парк 300-летия Омска на Левом берегу планируют отдать в концессию. Об этом заявил депутат Горсовета Алексей Провозин во время выездного заседания комитета по экономическому развитию.

По его словам, к территории парка большой интерес со стороны омичей, особенно учитывая активную застройку Левобережья. «Левый берег густо населён и продолжает наполняться людьми», — отметил Провозин.

Сейчас на территории парка практически нет благоустройства. Для полноценного благоустройства, по оценке депутата, потребуются вложения в несколько сотен миллионов рублей. Власти рассматривают возможность передать объект в частные руки по концессионному соглашению, так же, как это было сделано с «Зелёным островом».

«В конечном итоге будет концессия. Вопрос — в этом году или в следующем», — добавил Провозин.

Сейчас мэрия консультируется со специалистами. Конкретных решений пока не принято.