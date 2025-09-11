В Омске парк 300-летия планируют передать в концессию

Парк 300-летия Омска на Левом берегу планируют отдать в концессию. Об этом заявил депутат Горсовета Алексей Провозин во время выездного заседания комитета по экономическому развитию.
По его словам, к территории парка большой интерес со стороны омичей, особенно учитывая активную застройку Левобережья. «Левый берег густо населён и продолжает наполняться людьми», — отметил Провозин.
Сейчас на территории парка практически нет благоустройства. Для полноценного благоустройства, по оценке депутата, потребуются вложения в несколько сотен миллионов рублей. Власти рассматривают возможность передать объект в частные руки по концессионному соглашению, так же, как это было сделано с «Зелёным островом».
«В конечном итоге будет концессия. Вопрос — в этом году или в следующем», — добавил Провозин.
Сейчас мэрия консультируется со специалистами. Конкретных решений пока не принято.