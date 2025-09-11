Суд отказал в сносе гостиницы в центре Перми

В ходе разбирательства было установлено, что гостиница расположена на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, а разрешения на возведение и ввод в эксплуатацию объекта у администрации нет. Тем не менее, сторона ответчика предоставила документы, подтверждающие, что в 2003 году здание было официально принято в эксплуатацию, а в 2006 году получило заключение МЧС о соответствии пожарным требованиям.