Суд отказал в сносе гостиницы в центре Перми

Арбитражный суд Пермского края опубликовал обоснование решения по делу о сносе пятиэтажного здания на улице Борчанинова, 71а. Иск был подан администрацией Ленинского района к предпринимателю Рафику Мурадову. Муниципалитет требовал признать гостиницу самовольной постройкой и обязать собственника ее снести, ссылаясь на опасность для окружающих и нарушения градостроительных норм. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».
Однако суд пришел к выводу, что здание действительно построено с нарушениями, но технические недостатки можно устранить. Кроме того, инстанция отметила, что истец пропустил срок подачи иска — здание эксплуатируется уже более 20 лет. Это стало одним из ключевых оснований для отказа в удовлетворении требований.
В ходе разбирательства было установлено, что гостиница расположена на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, а разрешения на возведение и ввод в эксплуатацию объекта у администрации нет. Тем не менее, сторона ответчика предоставила документы, подтверждающие, что в 2003 году здание было официально принято в эксплуатацию, а в 2006 году получило заключение МЧС о соответствии пожарным требованиям.
Ранее, в 2008 году, земельный участок уже был предметом судебного спора, в котором суд не признал здание самовольной постройкой. Кроме того, экспертиза, проведенная в рамках текущего дела, показала, что основные конструкции гостиницы в рабочем состоянии. Хотя эксперт отметил отдельные недостатки (например, по доступности для маломобильных граждан и состоянию лестниц), он указал, что эти проблемы можно исправить.