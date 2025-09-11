В Екатеринбурге отремонтировали улицы по заявкам жителей

Новую жизнь дорожным полотнам подарили в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Официальный портал администрации Екатеринбурга.
Завершились работы по ремонту магистралей, о которых упомянули в своих заявках жители Екатеринбурга. На выбранных участках специалисты подрядных организаций уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку. Также выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей в рамках создания безбарьерной среды.
В перечень отремонтированных дорог вошли:
1. Улица Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии, протяженностью 1,16 км и общей площадью работ более 25 тысяч кв. м..
2. Автодорога по улице Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов, протяженностью 1,31 км и площадью работ более 35 тысяч кв. м..
3. Дорога по улице Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева, протяженностью 750 м и площадью 11 180 кв. м..
4. Улица Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов, длиной 464 м и площадью почти 10 тысяч кв. м..
По информации администрации Екатеринбурга, городские власти отслеживают пожелания горожан и, рассмотрев заявленные участки, вносят их в перечень подлежащих ремонту дорог.
Жители Екатеринбурга могут направить в администрацию обращение в электронной форме по ремонту дорог посредством электронной приемной в личном кабинете гражданина на официальном сайте мэрии (через авторизацию на портале Госуслуг). А также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (“Госуслуги Решаем вместе”).
