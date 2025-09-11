В Екатеринбурге отремонтировали улицы по заявкам жителей

Ранее «МК-Урал» писал, что на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган начали строить путепровод через железнодорожные пути. Объект позволит решить давнюю проблему на дороге в районе села Логиново, где скапливались многокилометровые пробки, а люди должны были простаивать много времени в ожидании проезда поездов. Участники движения уже несколько лет просили решить данную проблему. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отметил, что путепровод сократит время на движение и, главное, сделает его безопасным.