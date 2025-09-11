Ричмонд
Слюсарь проверил дома, поврежденные БПЛА в Ростове

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь проинспектировал ход восстановительных работ в центре Ростова-на-Дону после атаки беспилотников 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Городской репортер

В результате атаки было повреждено почти 3 тысячи квартир в 30 жилых домах. Наиболее пострадал дом на улице Лермонтовской, где были частично разрушены кровля, стена и парапет.

На данный момент строительные организации восстановили почти 700 стекол, более 200 рам и 50 балконов. Осталось остеклить 72 квартиры. Для пострадавшего дома на Лермонтовской разработан отдельный план ремонта, который включает восстановление кровли и конструктивов здания.

Все работы планируется завершить в октябре. Муниципалитет продолжает прием заявлений на единовременную выплату, которую уже получили 432 жильца. Также готовится выплата компенсаций за утрату предметов первой необходимости.

