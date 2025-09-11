При Центробанке Узбекистана откроют финтех-офис

Как отмечалось, объем мирового рынка финтеха в этом году превысил $300 млрд, а к 2030 году ожидается более $600 млрд.
Если в 2018 году в республике насчитывалось всего 24 финтех-компании, то сегодня их уже 103. В этом году отечественные предприятия уже привлекли свыше $260 млн иностранных инвестиций, это в четыре раза больше, чем в 2024-м.
В ходе открытого диалога с предпринимателями президент заявил о поддержке тысячи стартапов, внедрении системы «open banking» и разработке пятилетней стратегии развития финтеха.
Ответственные лица рассказали о работе в этом направлении.
Для выработки стратегии развития финтеха проводится анализ правовой базы, текущего состояния отрасли, инфраструктуры и кадрового потенциала. С привлечением экспертов из Сингапура изучается международный опыт. На этой основе будут сформированы национальные принципы, определена институциональная архитектура и механизмы межведомственного взаимодействия.
Конечная цель — создание устойчивой, инклюзивной и конкурентоспособной экосистемы финансовых услуг.
По подсчетам экспертов, использование искусственного интеллекта и технологий блокчейна может увеличить доходы банков на 20%, объем финансовых услуг — на 30%, снизив при этом риски на 15%.
Глава государства подчеркнул необходимость расширения технологических возможностей банков, увеличения доли цифровых сервисов, системной поддержки финтех-компаний и стартапов, а также развития IT-инфраструктуры.
Определены задачи по организации деятельности Финтех-офиса в Центральном банке для определения и управления критериями успешности. Одобрены планы по учреждению инновационного хаба для акселерации стартапов, внедрения новых идей и привлечения инвестиций.
Как отмечалось, эти меры будут способствовать превращению Узбекистана в региональный центр финтеха.