В компании «Метрострой-СПб» сменили гендиректора. Ушел бывший замглавы КРТИ

Судя по ЕГРЮЛ, новый гендиректор назначен накануне. Вместо Михаила Самборского компанию возглавила Сабина Цыганова.
Самборский — человек в петербургском метростроении известный, ранее он был профильным заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Сабину Цыганову ЕГРЮЛ видит совладельцем и гендиректором небольшой московской компании «Добрый год»: она занималась торговлей играми и игрушками, но сейчас находится в стадии ликвидации.
Компания «Метрострой-СПб» раньше называлась «Управление строительства Бамтоннельстрой». Однако в конце прошлого года сменила название на петербургско-метростроительное, а чуть позже и переехала в Петербург. Она входит в контур группы компаний БТС Руслана Байсарова, которая уже занимается строительством метро в Петербурге (депо «Красноселськое» на субподряде у «Метростроя Северной столицы»). Считается, что именно БТС может стать вторым генподрядчиком города по строительству подземки — в частности, линии до «Пулково».