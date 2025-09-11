В компании «Метрострой-СПб» сменили гендиректора. Ушел бывший замглавы КРТИ

Компания «Метрострой-СПб» раньше называлась «Управление строительства Бамтоннельстрой». Однако в конце прошлого года сменила название на петербургско-метростроительное, а чуть позже и переехала в Петербург. Она входит в контур группы компаний БТС Руслана Байсарова, которая уже занимается строительством метро в Петербурге (депо «Красноселськое» на субподряде у «Метростроя Северной столицы»). Считается, что именно БТС может стать вторым генподрядчиком города по строительству подземки — в частности, линии до «Пулково».