Пересадочный тариф введен на трех автобусных маршрутах Владивостока

Пересадочный тариф введен на некоторых автобусных маршрутах Владивостока. При этом, скидка действует только при оплате транспортной картой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В четверг, 11 сентября, тариф ввели на маршрутах 91К «Майора Филипова — Багратиона», 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая» и 98Ц «Луговая — Площадь Борцов Революции — Снеговая Падь — Луговая». Теперь, оплатив полный проезд в одном из этих автобусов, можно воспользоваться скидкой в 50% при оплате проезда на двух других маршрутах и наоборот. Однако время на пересадку ограничено и составляет всего час.
Напомним, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 16+) представили новую систему оплаты по геопозиции в навигационном приложении (12+): проезд оплачивается автоматически, а электронный билет формируется сразу. Система уже начала работать в нескольких городах, в том числе во Владивостоке.