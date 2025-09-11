Многоквартирный дом в центре Нижнего Новгорода изымут у собственников

Ранее сообщалось, что рядом с указанным домом, на территории, ограниченной улицами Гоголя, Нижегородской и Заломова, планируется реализация проекта комплексного развития. В рамках проекта инвестор построит около 10 тысяч кв. метров нового жилья и современную поликлинику. Также предусмотрена реконструкция восьми объектов исторической застройки, шесть из которых будут отреставрированы, а два — перенесены и восстановлены на новом месте.