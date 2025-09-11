В Самаре стартовало обучение для креативных предпринимателей

Выпускники программы смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей. Средства можно будет направить на развитие проектов. В течение трех дней предпринимателям расскажут о базовых навыках управления. Поддержку представителей бизнеса организовали в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».