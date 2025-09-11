В Самаре стартовало обучение для креативных предпринимателей

В Самаре на площадке центра «Мой бизнес» стартовало обучение для креативных предпринимателей. Более 200 представителей сектора прошли отбор и приступили к обучению.
«Мы надеемся, что по итогу интенсива участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса», — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций региона Лариса Названова.
Выпускники программы смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей. Средства можно будет направить на развитие проектов. В течение трех дней предпринимателям расскажут о базовых навыках управления. Поддержку представителей бизнеса организовали в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».