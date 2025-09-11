Более 300 тысяч жителей Самарской области перешли на электронную квитанцию за газ

В Самарской области на электронную квитанцию за газ перешли уже более 300 тысяч жителей. Платежка приходит на электронную почту абонента. Оплатить ее можно уже первого числа месяца, следующего за расчетным. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Самара».
В пресс-службе сообщили, что электронная квитанция полностью идентична бумажной, но ее невозможно потерять. По ней легко провести платеж — сделать это можно через банковское приложение. При этом распечатывать и сканировать документ не нужно. Также электронная квитанция позволяет избежать долгих очередей для оплаты счета и защищает персональные данные абонента от посторонних глаз. Кроме того, отказ от бумажного документа — это экологично.
Перейти на электронную квитанцию можно тремя способами: через форму на официальной сайте поставщика газа, через личный кабинет абонента или в любом клиентском центре газовой компании.