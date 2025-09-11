Более 300 тысяч жителей Самарской области перешли на электронную квитанцию за газ

В пресс-службе сообщили, что электронная квитанция полностью идентична бумажной, но ее невозможно потерять. По ней легко провести платеж — сделать это можно через банковское приложение. При этом распечатывать и сканировать документ не нужно. Также электронная квитанция позволяет избежать долгих очередей для оплаты счета и защищает персональные данные абонента от посторонних глаз. Кроме того, отказ от бумажного документа — это экологично.