Названа дата запуска обещанного судна на подводных крыльях в Красноярске

Из Красноярска в Дивногорск запустят прогулочный катер на подводных крыльях «Восходъ».
Катер, который должны были запустить еще весной, все-таки начнет ходить в ближайшее время между Красноярском и Дивногорском. Билеты уже поступили в продажу.
На прогулочном катере можно будет прокатиться в любой день, кроме вторника и среды. В день запланированы три рейса в обе стороны.
Отправляться из Красноярска судно будет в 12:30, 15:00 и 17:30. Ходить из Дивногорска катер будет в 13:50, 16:20 и 18:50.
На судне доступно 51 место в тарифе «Стандарт» и 17 в «Комфорт».
Первый рейс отправится уже 12 сентября.
Напомним, что рейсы должны были начаться еще в начале мая, но запуск тогда отложили.