Названа дата запуска обещанного судна на подводных крыльях в Красноярске

Судно будет курсировать между Красноярском и Дивногорском.

Источник: соцсети

Из Красноярска в Дивногорск запустят прогулочный катер на подводных крыльях «Восходъ».

Катер, который должны были запустить еще весной, все-таки начнет ходить в ближайшее время между Красноярском и Дивногорском. Билеты уже поступили в продажу.

На прогулочном катере можно будет прокатиться в любой день, кроме вторника и среды. В день запланированы три рейса в обе стороны.

Отправляться из Красноярска судно будет в 12:30, 15:00 и 17:30. Ходить из Дивногорска катер будет в 13:50, 16:20 и 18:50.

На судне доступно 51 место в тарифе «Стандарт» и 17 в «Комфорт».

Первый рейс отправится уже 12 сентября.

Напомним, что рейсы должны были начаться еще в начале мая, но запуск тогда отложили.