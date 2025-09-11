Пермский край получит больше миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

До конца 2026 года планируется переселить 2 153 жителя края из аварийных домов общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Работы начнутся уже в этом году. Всего же до 2031 года в Прикамье планируют расселить 24 тысячи человек в рамках шести этапов программы.