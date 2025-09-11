Ричмонд
Пермский край получит больше миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

До конца следующего года планируется переселить больше двух тысяч жителей.

Источник: Комсомольская правда

Пермский край получит 1,27 миллиарда рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Эти средства будут направлены на переселение людей из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

До конца 2026 года планируется переселить 2 153 жителя края из аварийных домов общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Работы начнутся уже в этом году. Всего же до 2031 года в Прикамье планируют расселить 24 тысячи человек в рамках шести этапов программы.

— За последние 6 лет уже более 55,5 тысяч жителей края переехали из аварийного и ветхого жилья в комфортные условия. Недавно было завершено расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, — сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.

Пермский край является одним из немногих регионов, который дополняет федеральное финансирование собственными средствами. Благодаря этому в 2024 году план по расселению был выполнен более чем на 170%.

Для решения проблемы аварийного жилья в регионе также применяют механизм комплексного развития территорий. По семи территориям уже приняты решения, а по пяти — инвесторы уже начали переселение людей. Средства от застройщиков также направляются на расселение аварийного жилого фонда.