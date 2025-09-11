Пермский край получит больше миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

Пермский край получит 1,27 миллиарда рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Эти средства будут направлены на переселение людей из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.
До конца 2026 года планируется переселить 2 153 жителя края из аварийных домов общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Работы начнутся уже в этом году. Всего же до 2031 года в Прикамье планируют расселить 24 тысячи человек в рамках шести этапов программы.
— За последние 6 лет уже более 55,5 тысяч жителей края переехали из аварийного и ветхого жилья в комфортные условия. Недавно было завершено расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, — сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
Пермский край является одним из немногих регионов, который дополняет федеральное финансирование собственными средствами. Благодаря этому в 2024 году план по расселению был выполнен более чем на 170%.
Для решения проблемы аварийного жилья в регионе также применяют механизм комплексного развития территорий. По семи территориям уже приняты решения, а по пяти — инвесторы уже начали переселение людей. Средства от застройщиков также направляются на расселение аварийного жилого фонда.