В Прикамье увеличилось количество просрочек по ипотечным кредитам

В Пермском крае резко выросло количество просрочек по ипотечным кредитам. С начала 2025 года число заемщиков, которые не платят по ипотеке более 90 дней, увеличилось на 91% — с 1114 до 2131 случаев. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года рост составлял лишь 16%. Об этом сообщает издание Business-Class.
Такая ситуация наблюдается не только в Прикамье. По всей России объем проблемной ипотеки к августу 2025 года достиг 146,2 миллиарда рублей, увеличившись на 63,6% с начала года.
Также наибольший рост просрочек зафиксирован в Республике Марий Эл (в 3,5 раза), Тыве (в 3,3 раза), Новгородской области (в 2,5 раза) и Татарстане (в 2,2 раза). Эти данные показывают, что проблема неплатежей по ипотеке приобрела общероссийские масштабы.