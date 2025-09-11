Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье увеличилось количество просрочек по ипотечным кредитам

С начала года показатель вырос на 91%

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае резко выросло количество просрочек по ипотечным кредитам. С начала 2025 года число заемщиков, которые не платят по ипотеке более 90 дней, увеличилось на 91% — с 1114 до 2131 случаев. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года рост составлял лишь 16%. Об этом сообщает издание Business-Class.

Такая ситуация наблюдается не только в Прикамье. По всей России объем проблемной ипотеки к августу 2025 года достиг 146,2 миллиарда рублей, увеличившись на 63,6% с начала года.

Также наибольший рост просрочек зафиксирован в Республике Марий Эл (в 3,5 раза), Тыве (в 3,3 раза), Новгородской области (в 2,5 раза) и Татарстане (в 2,2 раза). Эти данные показывают, что проблема неплатежей по ипотеке приобрела общероссийские масштабы.