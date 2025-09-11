В Прикамье увеличилось количество просрочек по ипотечным кредитам

В Пермском крае резко выросло количество просрочек по ипотечным кредитам. С начала 2025 года число заемщиков, которые не платят по ипотеке более 90 дней, увеличилось на 91% — с 1114 до 2131 случаев. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года рост составлял лишь 16%. Об этом сообщает издание Business-Class.