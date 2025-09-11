Газ запустили еще в два населенных пункта Ленобласти по программе газификации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер дали старт газификации двух новых населенных пунктов региона в рамках традиционной церемонии с факелами. Мероприятие прошло в режиме телемоста.
— Прошу дать нам возможность поднести факелы и дать пуск газу еще к двум населенным пунктам, — сказал Дрозденко на торжественной церемонии в эфире «Первого канала».
— Разрешаю, — ответил ему Миллер.
Газ подвели в рамках программы социальной газификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным в 2021 году.
С начала действия программы в Ленинградской области построено около ста спортивных объектов в рамках инициативы «Газпром детям», однако первоочередной задачей остается обеспечение домовладений природным газом. По всей стране уже подключено 950 тысяч домов, а 1,7 млн получили техническую возможность для подключения.
Планы «Газпрома» еще более масштабны: ведется активная подготовка программы на следующую пятилетку, которая позволит значительно увеличить охват газификации в регионах. Это соответствует стратегической цели обеспечения энергетической доступности и улучшения качества жизни в сельской местности.