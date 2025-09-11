Газ запустили еще в два населенных пункта Ленобласти по программе газификации

С начала действия программы в Ленинградской области построено около ста спортивных объектов в рамках инициативы «Газпром детям», однако первоочередной задачей остается обеспечение домовладений природным газом. По всей стране уже подключено 950 тысяч домов, а 1,7 млн получили техническую возможность для подключения.