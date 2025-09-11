В следующем году Омск получит 906,6 миллиона рублей

На первом комитете осенней сессии обсудили адресную инвестиционную программу города и планы по развитию парка развлечений. Депутаты Городского совета не только рассмотрели объекты, включённые в программу, но и поучаствовали в экскурсии по парку «Вокруг света», во время которой директор парка Дарья Толмачёва рассказала об успехах и планах организации на территории «Зелёного острова».