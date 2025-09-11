В следующем году Омск получит 906,6 миллиона рублей

В Омске прошло выездное заседание комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития. Местом встречи омских депутатов стал парк «Вокруг света», который проверили на выполнение концессионного соглашения о развитии территории.
На первом комитете осенней сессии обсудили адресную инвестиционную программу города и планы по развитию парка развлечений. Депутаты Городского совета не только рассмотрели объекты, включённые в программу, но и поучаствовали в экскурсии по парку «Вокруг света», во время которой директор парка Дарья Толмачёва рассказала об успехах и планах организации на территории «Зелёного острова».
По плану финансирование адресной инвестиционной программы в 2026 году составит 906,6 миллионов рублей, из которых 348,9 миллиона рублей выделят из вышестоящих бюджетов, а 557,7 пойдёт на развитие города из местного бюджета. В 2027 году общая сумма средств составит 595 миллионов рублей, а в 2028 году — 322,6 миллиона рублей.
В следующем году планируется строительство дорог в новом жилом районе «Амурский», по улице № 5 от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской, дублёр участка около Волгоградской улицы. Заложили и 12,1 миллиона рублей на развязку у метромоста.
Кроме того, в планах развитие объектов ЖКХ, программы доступного жилья и строительство нескольких линий освещения.
Дарья Толмачёва рассказала, что за 10 месяцев компания «Омск сайдинг инвест», владеющая парком развлечений, инвестировала в него 154 миллиона рублей. За это время открыли новую входную группу, парк альпак «Пача Мама», творческую мастерскую в отдельном павильоне, построили трибуну у главной сцены, благоустроили парковку, провели озеленение. Часть расходов связана с зарплатой сотрудников, уборкой мусора и валежника, охраной и приобретением инвентаря.
«Идём опережающими темпами, но видим и острые проблемы. Основной акцент следующего года сделаем на благоустройство набережной, поскольку мы готовимся принимать гостей федерального Сабантуя. Помним про спортплощадки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Площадка для собак находится также в ужаснейшем состоянии и требует нашего внимания», — отметила Толмачёва.
Отдельно обсудили вопрос с реконструкцией парка 300-летия Омска. Этот объект также хотят передать в концессию. Сейчас идёт поиск инвестора, который сможет благоустроить территорию. «Омск сайдинг инвест» пока что отказался благоустроить этот парк, так как полностью занят вопросами «Зелёного острова».
«Сама форма концессии для нас новая. Практика показывает, что это самый успешный механизм. Объект остаётся в собственности омичей, а инвестиции идут частные», — отметил Алексей Провозин, председатель профильного комитета.
Успешный опыт концессий отметил и председатель Омского городского Совета. Он подчеркнул, что соглашения приносят пользу и властям, и горожанам.
«Сегодня мы провели первый комитет осенней сессии. Продолжаем практику выездных заседаний Городского совета на объекты. Сегодня депутаты убедились, что концессионные соглашения, которые заключаются в нашем городе, приносят прибыль для бюджета города Омска и радуют омичей, потому что такого парка за Уралом практически нигде нет», — сказал Владимир Корбут.