Зимой готовят еду в шубах, мыться — только в темноте: в Черняховске 7 семей живут в разваливающемся доме

Здание 1980 года постройки — бывшее общежитие авторемзавода. Пока оно относилось к предприятию, в помещениях общего пользования регулярно делали ремонт. В 2014 году дом передали муниципалитету. С тех пор он ветшает, сыреет и разваливается на глазах. Здание даже пережило пожар — вода, текущая с крыши, попала на электросчётчик. Пламя потушили, но около двух недель все семьи сидели без света, а белить стены в подъезде им пришлось своими силами.