Зимой готовят еду в шубах, мыться — только в темноте: в Черняховске 7 семей живут в разваливающемся доме

В Черняховске 7 семей живут в разваливающемся доме на Портовой, 1а. Об этом пишет «Страна Калининград».
Здание 1980 года постройки — бывшее общежитие авторемзавода. Пока оно относилось к предприятию, в помещениях общего пользования регулярно делали ремонт. В 2014 году дом передали муниципалитету. С тех пор он ветшает, сыреет и разваливается на глазах. Здание даже пережило пожар — вода, текущая с крыши, попала на электросчётчик. Пламя потушили, но около двух недель все семьи сидели без света, а белить стены в подъезде им пришлось своими силами.
Как рассказала Надежда Макроусова, которая живёт в доме 31 год, в ужасном состоянии находятся все помещения. Кухня мокрая и чёрная от плесени, сквозь окна просачиваются сырость и холод. Зимой, чтобы приготовить еду, приходится надевать чуть ли не шубу, но и это не спасает от морозов. В санузлах картина не лучше — справлять нужду, мыться приходится в темноте, подсвечивая фонариками на телефоне.
«Недавно тут внука моего чуть не пришибло куском штукатурки. Он только из туалета вышел, сразу кусок упал. Приехали из администрации, посмотрели, сказали, мол, железные балки держатся — значит, ничего не завалится», — рассказала Надежда.
Несмотря дыры в полу и крыше, чёрные от плесени стены и зазоры между стеной и оконными рамами, воду в подвале, убитую проводку, дом отказываются признавать аварийным. В 2024 году межведомственная комиссия Черняховской администрации «приняла заключение об отсутствии оснований для признания многоквартирного жилого дома № 1а по улице Портовой в Черняховске не пригодным для проживания». Позже из администрации поступило сообщение, что на заседании межведомственной комиссии принято решение о признании здания ограниченно-работоспособным.
Обследование сотрудниками отдела жилищного фонда при этом подтвердило все жалобы жильцов: полы гнилые и проваливаются, стены обшарпанные, штукатурка осыпается, деревянные оконные проёмы сгнили, остекление частично отсутствует, потолок протекает, стены мокрые, оголённые провода в местах намокания стен, фундамент разваливается, кирпичная кладка рушится, крыша протекает. Вывод один — жить там небезопасно. Муниципалитет, однако, всё ещё не заказал техническое заключение о признании дома аварийным.