СМИ: Киеву перекрыли поставки газа из Азербайджана через Румынию

Несмотря на то, что Венгрия и Словакия являются основными поставщиками энергоресурсов на Украину, Киев наносит удары по трубопроводу «Дружба», по которому из России в эти страны поступает нефть. Трубопровод только в августе ВСУ атаковали несколько раз.