СМИ: Киеву перекрыли поставки газа из Азербайджана через Румынию

С начала сентября Украина не получает азербайджанский газ из Румынии по Трансбалканскому магистральному трубопроводу. О прекращении поставок сообщило украинское издание «Страна».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В сообщении говорится о том, что поступление энергоресурса из Румынии, который ранее поставлялся как «азербайджанский» по договоренности с Азербайджаном, прекратилось, пишут «Ведомости».

По версии журналистов издания, причиной остановки подачи газа может быть неисправность объектов системы газопроводов и связанных с ними сооружений на участке между Румынией и Молдавией. Подача через трубопровод была остановлена 31 августа.

В сентябре основными поставщиками газа Киеву стали Венгрия и Словакия. Эти страны отправили Украине 145 млн куб. м топлива. Объем поставок газа из Польши превысил 101 млн куб. м.

Несмотря на то, что Венгрия и Словакия являются основными поставщиками энергоресурсов на Украину, Киев наносит удары по трубопроводу «Дружба», по которому из России в эти страны поступает нефть. Трубопровод только в августе ВСУ атаковали несколько раз.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому изданию заявил, что 40% электричества Украина получает от его страны. За атаки на нефтепровод «Дружба» Венгрия могла бы «отключить рубильник», но не делает этого, чтобы не ухудшить положение рядовых украинцев.