Выплаты детям-сиротам и субсидии ветеранам труда увеличат в Татарстане

Субсидии на проезд для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей из многодетных семей последовательно увеличатся с 384 рублей до 400, 416 и 433 рублей. Субсидия на покупку лекарств для ребенка в возрасти до шести лет из семей с тремя и более детьми вырастет с 171 рубля до 178, 186 и 194 соответственно.