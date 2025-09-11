Бананы и яйца подорожали в Свердловской области

По данным Свердловскстата, за последнюю неделю в регионе цены на бананы выросли на 2,14%, на яйца — на 1,4%. Теперь за десяток яиц придется отдать 83,28 рубля, а за килограмм бананов — 133,36. Но в сравнении с прошлым годом цены упали. Например, 23 сентября 2024 года цена десятка яиц составляла 100 рублей, а килограмм бананов стоил 145 рублей.
Но не все продукты дорожают. Например, из данных Свердловскстата следует, что больше всего в цене упала свекла — на 11,56%. Сейчас килограмм обойдется в 35,52 рубля. Морковь подешевела на 7,93%, средняя цена составляет 43,76 рубля. Картофель опустился в цене на 7,44%, теперь килограмм стоит 37,54 рубля. Кстати, в прошлом сентябре цена на подешевевшие овощи была примерно такая же.