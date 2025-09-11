Бананы и яйца подорожали в Свердловской области

Но не все продукты дорожают. Например, из данных Свердловскстата следует, что больше всего в цене упала свекла — на 11,56%. Сейчас килограмм обойдется в 35,52 рубля. Морковь подешевела на 7,93%, средняя цена составляет 43,76 рубля. Картофель опустился в цене на 7,44%, теперь килограмм стоит 37,54 рубля. Кстати, в прошлом сентябре цена на подешевевшие овощи была примерно такая же.