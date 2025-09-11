Ричмонд
В Казахстане массово отменяют незаконные штрафы бизнесу

Защита прав бизнеса остаётся одним из ключевых направлений работы органов прокуратуры РК, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

По данным Генпрокуратуры, только за последние два года по актам прокурорского надзора было отменено 3 820 незаконных постановлений налоговых органов об административных правонарушениях. В результате удалось защитить права 2 120 предпринимателей и снизить нагрузку на судебную систему.

Ведомство отмечает, что ошибки налоговиков при рассмотрении дел в этой сфере носили массовый характер и приводили к нарушениям прав бизнеса.

Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, Комитет государственных доходов по акту прокурорского надзора разработал Методические рекомендации по производству дел об административных правонарушениях в налоговой сфере. Документ направлен на повышение правовой грамотности сотрудников, единообразное применение законодательства и снижение рисков привлечения предпринимателей к ответственности без достаточных оснований.

Рекомендации также будут использоваться прокурорами и судьями при рассмотрении таких дел.

В Генпрокуратуре ожидают, что внедрение документа позволит исключить системные ошибки и создать более справедливые условия для ведения бизнеса. Аналогичная работа проводится и по другим категориям административных дел.