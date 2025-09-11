В Казахстане массово отменяют незаконные штрафы бизнесу

По данным Генпрокуратуры, только за последние два года по актам прокурорского надзора было отменено 3 820 незаконных постановлений налоговых органов об административных правонарушениях. В результате удалось защитить права 2 120 предпринимателей и снизить нагрузку на судебную систему.