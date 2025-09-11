Аварийный дом 1917 года постройки снесут в центре Нижнего Новгорода.

Об этом сообщается в постановлении администрации города об изъятии земельного участка и жилых помещений в доме № 34 по улице Октябрьская. Речь идет о двухэтажном деревянном доме, введенном в эксплуатацию в 1917 году.
Общая площадь помещений составляет 574,3 квадратных метра. Здание находится в общей долевой собственности жильцов. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2019 году. Теперь его официально изымают для муниципальных нужд в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, действующей с 2024 по 2030 год. Программа реализуется при поддержке федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Согласно постановлению, участок площадью 296 кв. метров и все жилые помещения в доме будут переданы в муниципальную собственность. Администрации Нижегородского района поручено уведомить всех правообладателей недвижимости, подготовить и подписать с ними соглашения об изъятии, а также обеспечить государственную регистрацию права собственности города на изъятые объекты. Оценку рыночной стоимости недвижимости и размера компенсации жильцам проведет департамент строительства и капитального ремонта. После этого начнется процедура выплаты возмещения.
Ранее сообщалось о принятии решения об изъятии и реконструкции дома № 10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде.