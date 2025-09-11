Аварийный дом 1917 года постройки снесут в центре Нижнего Новгорода.

Согласно постановлению, участок площадью 296 кв. метров и все жилые помещения в доме будут переданы в муниципальную собственность. Администрации Нижегородского района поручено уведомить всех правообладателей недвижимости, подготовить и подписать с ними соглашения об изъятии, а также обеспечить государственную регистрацию права собственности города на изъятые объекты. Оценку рыночной стоимости недвижимости и размера компенсации жильцам проведет департамент строительства и капитального ремонта. После этого начнется процедура выплаты возмещения.