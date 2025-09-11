Две заправки требуют закрыть в Нижнем Новгороде по инициативе прокуратуры

По требованию прокуратуры Нижегородской области Волжско-Окское управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку двух автомобильных газозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На АГЗС, принадлежащих индивидуальному предпринимателю В. А. Долгову, были выявлены 18 нарушений. Среди них — изменения в конструкции станций без проектной документации, отсутствие договора с профессиональной аварийно-спасательной службой, а также непроведение экспертизы и текущего ремонта газопроводов.
В 2024 году эти нарушения уже были зафиксированы, но предписание об их устранении было выполнено не в полном объеме. Материалы проверки направлены в суд для принятия решения об административном приостановлении эксплуатации АГЗС.
