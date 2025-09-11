Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области утвердили методику расчета стоимости платной парковки

Власти рассказали, появится ли в Самаре платная парковка.

Источник: Комсомольская правда

Методику расчета стоимости платной парковки утвердили в Самарской области. Подписанное постановление об этом выложил в своем телеграм-канале председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

— Речь о введении платной парковки сейчас не идет, — подчеркнул он.

По словам Михаила Смирнова, решения по платным парковкам власти будут принимать взвешенно, чтобы соблюсти интересы жителей и водителей.

В документе, который опубликовал председатель регионального правительства, говорится, что в регионе установили максимальный размер платы за парковку. Но постановление пока не опубликовано на сайте облправительства, и сколько именно составит эта максимальная плата, еще не известно.

Ранее власти планировали изменить подход к организации платных парковок, разговоры о которых идут уже не первый год. Возможным оператором называли Центр организации дорожного движения.