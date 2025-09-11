В Самарской области утвердили методику расчета стоимости платной парковки

Методику расчета стоимости платной парковки утвердили в Самарской области. Подписанное постановление об этом выложил в своем телеграм-канале председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
— Речь о введении платной парковки сейчас не идет, — подчеркнул он.
По словам Михаила Смирнова, решения по платным парковкам власти будут принимать взвешенно, чтобы соблюсти интересы жителей и водителей.
В документе, который опубликовал председатель регионального правительства, говорится, что в регионе установили максимальный размер платы за парковку. Но постановление пока не опубликовано на сайте облправительства, и сколько именно составит эта максимальная плата, еще не известно.
Ранее власти планировали изменить подход к организации платных парковок, разговоры о которых идут уже не первый год. Возможным оператором называли Центр организации дорожного движения.