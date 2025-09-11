В реестре ОКН изменят название казанского завода Петцольда

Соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране ОКН.
«Эксперт считает обоснованным для идентификации объекта культурного наследия регионального значения — ансамбля “Комплекс пивоваренного завода Петцольда”, зарегистрированного в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, изменив его наименование на “Пивоваренный завод Александровых (“Восточная Бавария” Петцольда — в 1867—1897 гг.)”, — сказано в документе.
Дело в том, что Оскар Петцольд в 1897 году продал предприятие купцу Ивану Александрову. Сохранившийся комплекс пивоваренного завода включает как здания, построенные в 1860-е годы семьей Петцольдов, так и здания, возведенные в 1907—1908 годах торговым домом «Наследники коммерции советника И. В. Александрова». Кроме того, часть старых корпусов тогда была модернизирована.
Кроме того, будет изменена дата строительства памятника — с 1905 года на 1867 год. «В учетной карточке от декабря 1986 года датировка памятника — 1905 год. Вероятно, указанная дата была взята из оценочного табеля от 22.08.1905 года», — отмечается в тексте экспертизы.
При этом достоверно известно, что первые заводские корпуса были построены в 1860-е годы, что подтверждается оценочными табелями. Сложившийся ансамбль был достроен к 1908 году по проектам 1907 года. Комплекс был принят 24 сентября 1908-го Строительным отделением Казанского губернского правления.
Казанский краевед Марк Шишкин ранее с иронией комментировал в своем Telegram-канале распространение не вполне верного наименования памятника: «То, как упорно завод Александровых на озере Кабан называют “Петцольдом”, живо напоминает сюжеты советской сатиры о пристрастии ко всему звучащему и выглядящему как иностранное».