Первый с 2022 года рейс Петербург-Краснодар состоится в сентябре

«Аэрофлот» в сентябре планирует запустить прямые рейсы из Петербурга в Краснодар, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.
Как сообщил Минтранс, аэропорт Краснодара 11 сентября в 9:00 возобновил работу. До этого воздушная гавань была закрыта из соображений безопасности с февраля 2022 года. В Росавиации уточнили, что теперь рейсы будут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00 мск, интенсивность полетов составит не более пяти взлетно-посадочных операций в час.
По словам Александровского, первый рейс в Краснодар перевозчик выполнит 17 сентября из Москвы.
«Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска», — цитирует его ТАСС.