Первый с 2022 года рейс Петербург-Краснодар состоится в сентябре

Как сообщил Минтранс, аэропорт Краснодара 11 сентября в 9:00 возобновил работу. До этого воздушная гавань была закрыта из соображений безопасности с февраля 2022 года. В Росавиации уточнили, что теперь рейсы будут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00 мск, интенсивность полетов составит не более пяти взлетно-посадочных операций в час.