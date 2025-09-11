Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый с 2022 года рейс Петербург-Краснодар состоится в сентябре

Воздушная гавань возобновила работу впервые с февраля 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

«Аэрофлот» в сентябре планирует запустить прямые рейсы из Петербурга в Краснодар, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

Как сообщил Минтранс, аэропорт Краснодара 11 сентября в 9:00 возобновил работу. До этого воздушная гавань была закрыта из соображений безопасности с февраля 2022 года. В Росавиации уточнили, что теперь рейсы будут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00 мск, интенсивность полетов составит не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

По словам Александровского, первый рейс в Краснодар перевозчик выполнит 17 сентября из Москвы.

«Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска», — цитирует его ТАСС.