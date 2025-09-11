В Новосибирской области подешевела минимальная продуктовая корзина

В августе 2025 года стоимость минимального набора продуктов в регионе снизилась на 5,6% по сравнению с июлем и составила 7 643 рубля.
Новосибирскстат сообщил о снижении стоимости условного (минимального) набора продуктов питания в августе 2025 года. По данным ведомства, его цена составила 7 643,33 рубля, что на 5,6% меньше, чем месяцем ранее.
При этом в годовом выражении наблюдается рост: с начала 2025 года стоимость корзины увеличилась на 5,4%. В набор включены 33 наименования продуктов, наиболее востребованных у жителей региона.
Наибольшую долю расходов занимают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,9%. На молочные продукты приходится 21%, мясо и мясные изделия составляют 18,3%, овощи и фрукты — 17,2%. Остальную часть занимают жиры, рыба, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, соль и специи.
Эксперты отмечают, что динамика стоимости продуктовой корзины отражает социально-экономическую ситуацию в регионе. На изменение цен влияют инфляция, сезонные факторы, а также федеральные и региональные программы поддержки сельского хозяйства.
Данные о стоимости минимального набора продуктов питания используются при расчёте прожиточного минимума и являются важным ориентиром для оценки уровня жизни в Новосибирской области.