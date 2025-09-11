Во времена дружественных отношений между Москвой и Баку поставки томатов в Россию из Азербайджана шли практически беспрепятственно. Наша страна выкупала львиную долю — более 96% — всей экспортируемой этой страной продукции томатов. Оставшуюся чать забирали Белоруссия (около 2%) и Польша (примерно 1%). Однако в этом году отношения между Москвой и Баку резко испортились, а глава Азербайджана Ильхам Алиев открыто занял проукраинскую позицию. На этом фоне Россия практически прекратила импорт томатов из Азербайджана, что тут же отразилась на местных сельхозпроизводителях. Спасать урожай томатов и доходы своих фермеров, правда, глава государства и правительство Азербайджана не спешит. А Украина, несмотря на поддержку официального Баку, практически не покупает его томаты. На её рынок попадает менее 1% от объема их производства.