«Томатная война» Москвы и Баку пока не влияет на стоимость помидоров

Поставки азербайджанских томатов в Россию больше не осуществляются. Такой вывод можно сделать из публикаций в отечественной прессе и на ряде официальных ресурсов ближнего зарубежья. В самом Азербайджане ситуация развивается по негативному сценарию: в стране возможен кризис перепроизводства томатов. Некоторые фермеры уже были вынуждены начать уничтожать продукты ради удержания цен. Как это отразится на российском рынке томатов и что будет происходить с ценами на овощных полках магазинов — в материале «МК».
Во времена дружественных отношений между Москвой и Баку поставки томатов в Россию из Азербайджана шли практически беспрепятственно. Наша страна выкупала львиную долю — более 96% — всей экспортируемой этой страной продукции томатов. Оставшуюся чать забирали Белоруссия (около 2%) и Польша (примерно 1%). Однако в этом году отношения между Москвой и Баку резко испортились, а глава Азербайджана Ильхам Алиев открыто занял проукраинскую позицию. На этом фоне Россия практически прекратила импорт томатов из Азербайджана, что тут же отразилась на местных сельхозпроизводителях. Спасать урожай томатов и доходы своих фермеров, правда, глава государства и правительство Азербайджана не спешит. А Украина, несмотря на поддержку официального Баку, практически не покупает его томаты. На её рынок попадает менее 1% от объема их производства.
В итоге в Азербайджане в этом году может разразиться классический кризис перепроизводства. Фермеры из Хачмазского и других районов уже столкнулись с серьёзными трудностями в реализации своего урожая. Низкий спрос на внутреннем рынке и отсутствие экспорта в Россию привели к тому, что значительная часть его остается нераспроданной. В соцсетях распространилось видео, как бакинские помидоры уничтожают тоннами, выгружая на мусорной свалке. Таким образом местные фермеры пытаются удержать цены на свой товар от падения ниже себестоимости производства.
Однако российские потребители происходящей между Москвой и Баку «томатной войны» пока не замечают. Обильный собственный урожай и наличие широкого ассортимента помидоров из других стран уже привело к снижению стоимости томатов. Так, согласно статистике Ассоциации «Руспродсоюз», цены на помидоры в опте и рознице сегодня снижаются. По данным на первую неделю сентября, средние розничные цены томатов в России составили 133,5 рублей на килограмм, что на 19,6% ниже, чем месяцем ранее, и на 20,1% дешевле, чем год назад. О том, что будет происходить дальше на овощном рынке, рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
— Какую долю рынка занимали томаты из Азербайджана в нашей стране?
— Доля азербайджанских томатов в импорте последние годы снижается и сейчас находится на уровне 25%, что, на первый взгляд, очень существенно. Но надо понимать, что развитие тепличного хозяйства позволяет снижать импорт и замещать его отечественным, более дешевым продуктом. Поэтому если смотреть на потребление, то доля томата из Азербайджана составит лишь 6−8%, что, собственно, и отражала полка сетевых магазинов. По сути, азербайджанский томат разнообразил пейзаж, поскольку он предполагает покупателя с более тугим кошельком.
— Как теперь изменятся полки с овощами в магазинах?
— Особых проблем на прилавках у нас не возникнет: сети и оптовики расширят закупки в Средней Азии и Турции. Через некоторое время азербайджанский томат может приехать к нам как «турецкий», но более дорогой, что, скорее всего, отразится на его реализации. Но не исключаю того, что Азербайджан пойдет на урегулирование отношений с Россией, поскольку им предстоит практически переориентировать свой экспорт, а в США и ЕС азербайджанский томат не ждут. У Штатов есть свои поставщики, а в Евросоюзе имеются собственные производители.
— Какие последствия «томатной войны» Москвы и Баку могут ощутить на себе россияне?
— Цены на импорт в будущем могут скорректироваться. Скорее всего, часть населения перестроится на тепличный продукт, но там тоже можно ожидать корректировки цен в связи с удорожанием электроэнергии и сезонной инфляции на плодоовощную продукцию. К тому же впереди зима и российский грунтовой томат уйдет на зимовку.