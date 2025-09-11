Решили сэкономить: За пять лет средняя площадь квартир в новостройках премиум-класса сократилась на 37 кв. м

В Москве продолжает сокращаться число новостроек премиум-класса, где застройщики предлагают квартиры большой площади. В конце лета среди 20 проектов премиум-класса с самым широким выбором квартир только в трех средняя площадь квартир превышает 100 кв. м.
Эксперты ГК «Сумма элементов» изучили структуру предложения квартир премиум-класса, чтобы определить, как изменилась площадь предлагаемых помещений за последние пять лет. Аналитики отобрали 20 проектов с наибольшим количеством квартир в продаже (в них сосредоточено 73% предложения премиум-класса) и рассчитали среднюю площадь помещений, представленных в каждом из них. В конце августе 2025 года только в трех из этих 20 крупнейших проектов средняя площадь предлагаемых квартир превышала 100 кв. м, включая самый высокий жилой небоскреб в Европе, расположенный в Москва-Сити (средняя площадь квартир в нем составила 116 кв. м). При этом средневзвешенная площадь квартир в 20 крупнейших проектах в середине 2025 года оказалась всего 76 кв. м.
Затем эксперты сравнили полученные данные с показателями 20 крупнейших проектов премиум-класса по объему предложения в середине 2020 года (85% рынка премиальных квартир и апартаментов на тот момент). Выяснилось, что пять лет назад квартиры площадью более 100 кв. м встречались значительно чаще: тогда в 10 из 20 крупнейших проектов средняя площадь предлагаемых квартир превышала 100 кв. м. Средневзвешенная площадь помещений в продаже в этих 20 крупнейших проектах составляла 113,7 кв. м.
В целом, для рынка новостроек премиум-класса характерно уменьшение средней площади предлагаемых квартир. Если в третьем квартале 2020 года средняя площадь квартиры составляла 114,5 кв. м, то в третьем квартале 2025 года этот показатель снизился до 77,5 кв. м. Следовательно, за пять лет средняя площадь квартир в новостройках премиум-класса сократилась на 37 кв. м.
Аналитики также отметили контраст между динамикой общей стоимости квартир и ценой за квадратный метр. В середине 2020 года средняя стоимость квартиры премиум-класса в Москве составляла 63,9 млн руб. После периода относительного снижения до 49 млн руб. в 2022 году, средняя стоимость квартир восстановилась и стабилизировалась на уровне 60 млн руб. В августе 2025 года этот показатель достиг 61 млн руб.
При этом средняя стоимость квадратного метра выросла значительно сильнее, демонстрируя устойчивую тенденцию к повышению. В третьем квартале 2020 года этот показатель составлял 559 тыс. руб. за кв. м, а в третьем квартале 2025 года вырос до 786 тыс. руб. за кв. м, то есть на 41%. Таким образом, сохранение среднего чека на рынке премиальных новостроек Москвы произошло за счет уменьшения площадей квартир в некоторых проектах.
«За последние годы на рынке новостроек Москвы в премиальном сегменте появилось много проектов, которые позиционируются как относящиеся к этому классу, но фактически не полностью соответствуют всем требуемым критериям», — сообщил «МК» генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян. С его слов, прежде всего, это выражается в структуре предложения по площади квартир. Традиционно для премиального сегмента характерна большая площадь, так как простор прочно ассоциируется с престижем и финансовыми возможностями жителей. «Поэтому сегодня наличие относительно больших квартир в продаже является свидетельством подлинной принадлежности проекта к премиальному сегменту, наряду с другими важными характеристиками, такими как большое количество квартир увеличенной площади, пентхаусов, двухуровневых квартир», — заключил девелопер.