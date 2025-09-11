Решили сэкономить: За пять лет средняя площадь квартир в новостройках премиум-класса сократилась на 37 кв. м

Эксперты ГК «Сумма элементов» изучили структуру предложения квартир премиум-класса, чтобы определить, как изменилась площадь предлагаемых помещений за последние пять лет. Аналитики отобрали 20 проектов с наибольшим количеством квартир в продаже (в них сосредоточено 73% предложения премиум-класса) и рассчитали среднюю площадь помещений, представленных в каждом из них. В конце августе 2025 года только в трех из этих 20 крупнейших проектов средняя площадь предлагаемых квартир превышала 100 кв. м, включая самый высокий жилой небоскреб в Европе, расположенный в Москва-Сити (средняя площадь квартир в нем составила 116 кв. м). При этом средневзвешенная площадь квартир в 20 крупнейших проектах в середине 2025 года оказалась всего 76 кв. м.