Виноградов: плата за передачу банковской карты грозит уголовным делом

Уголовное дело за так называемое «дропперство» (использование карты для незаконных переводов) могут возбудить при получении платы за передачу банковской карты другому человеку. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Вадим Виноградов.
Эксперт пояснил, что ключевыми критериями нарушения являются корыстная заинтересованность и цель совершения неправомерных операций. Опасность представляют ситуации передачи карты коллегам для снятия денег, принятия средств от малознакомых лиц с последующей передачей наличными, а также разрешение родственникам пользоваться картой без контроля операций.
«Независимо от того, передаете вы карту знакомому или родственнику, если за это вам платят, вы рискуете стать участником преступной схемы», — сказал Виноградов.
По словам эксперта, опасно также переводить или снимать деньги по указанию другого человека за вознаграждение или возврат суммы с процентами.
«Осуществление неправомерной операции за плату будет квалифицировано как совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 УК РФ», — уточнил юрист.
Банки используют антифрод-системы, которые фиксируют подозрительные операции по нехарактерным суммам переводов, частым запросам на выдачу наличных и изменению данных для авторизации. При обнаружении нарушений финансовые организации могут заблокировать карту и сообщить в Росфинмониторинг.
Для защиты средств рекомендуется оформлять дополнительные карты для членов семьи, не сообщать PIN-код и CVV-данные, подключать SMS-информирование о операциях и своевременно отключать неиспользуемые карты.
