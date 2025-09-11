Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виноградов: плата за передачу банковской карты грозит уголовным делом

По словам юриста, опасно также переводить или снимать деньги по указанию другого человека за вознаграждение.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело за так называемое «дропперство» (использование карты для незаконных переводов) могут возбудить при получении платы за передачу банковской карты другому человеку. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Вадим Виноградов.

Эксперт пояснил, что ключевыми критериями нарушения являются корыстная заинтересованность и цель совершения неправомерных операций. Опасность представляют ситуации передачи карты коллегам для снятия денег, принятия средств от малознакомых лиц с последующей передачей наличными, а также разрешение родственникам пользоваться картой без контроля операций.

«Независимо от того, передаете вы карту знакомому или родственнику, если за это вам платят, вы рискуете стать участником преступной схемы», — сказал Виноградов.

По словам эксперта, опасно также переводить или снимать деньги по указанию другого человека за вознаграждение или возврат суммы с процентами.

«Осуществление неправомерной операции за плату будет квалифицировано как совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 УК РФ», — уточнил юрист.

Банки используют антифрод-системы, которые фиксируют подозрительные операции по нехарактерным суммам переводов, частым запросам на выдачу наличных и изменению данных для авторизации. При обнаружении нарушений финансовые организации могут заблокировать карту и сообщить в Росфинмониторинг.

Для защиты средств рекомендуется оформлять дополнительные карты для членов семьи, не сообщать PIN-код и CVV-данные, подключать SMS-информирование о операциях и своевременно отключать неиспользуемые карты.

Ранее эксперт Анатолий Никитин рассказал, как избежать ошибочных ограничений на снятие наличных.