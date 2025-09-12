Оклад военных и силовиков повысят с октября на 7,6%

Повышение затронет оклады по воинским должностям и званиям контрактников и призывников, а также сотрудников войск национальной гвардии с особыми званиями полиции, работников органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.