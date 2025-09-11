11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая бренд-зона белорусских производителей открылась в одном из торговых центров в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Мероприятие прошло в рамках выполнения поручений главы государства по продвижению экспорта при финансовой поддержке белорусских банков.
«Проект позволит расширить возможности отечественных предприятий по реализации своей продукции на российском рынке, а также призван повысить узнаваемость и конкурентоспособность белорусских брендов», — отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров.
Для российского потребителя такой формат удобен тем, что в одном месте можно выбрать и приобрести практически полный набор бытовой техники для дома от хорошо известных белорусских производителей.
Посол Беларуси в России Александр Рогожник заметил, что этот проект не мог бы реализоваться без поручения Президента Беларуси. Основная его цель — быть ближе непосредственно к российскому потребителю.
Отмечается, что в случае успешной апробации проект будет расширен на другие магазины сети, в том числе в регионах России. -0-