Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист рассказала, как наиболее выгодно открыть банковский вклад

Экономист Ермилова: вклады сроком до 1 года — самые выгодные для инвестирования.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы не только сохранить накопленные средства, но и приумножить их, хранить деньги можно на банковском вкладе. Суммы до 1,4 млн рублей застрахованы государством, что снижает вероятность потери капитала, зато позволяет заработать на процентах, рассказала в беседе с aif.ru кандидат экономических наук Мария Ермилова.

Оптимальным сроком вклада для настоящего периода считается срок от трех месяцев до года. Больше года можно встретить крайне редко, и при таком сроке ставки уже невыгодные. Важно внимательно ознакомиться с условиями договора перед открытием счета: обратить внимание на возможность пополнения депозита, досрочного снятия части суммы и условия пролонгации, — подчеркнула эксперт.

Экономист добавила, что накопительные счета отличаются от вкладов тем, что с них в любой момент можно снять деньги, обычно без потери процентов.

По данным «Известий», разумно распределять средства между несколькими банками, чтобы минимизировать риски и воспользоваться специальными предложениями для новых клиентов. Часто инвесторы применяют стратегию «лестницы вкладов», открывая депозиты на разные сроки, что помогает сбалансировать доходность и доступ к средствам.