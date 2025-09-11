Экономист рассказала, как наиболее выгодно открыть банковский вклад

Чтобы не только сохранить накопленные средства, но и приумножить их, хранить деньги можно на банковском вкладе. Суммы до 1,4 млн рублей застрахованы государством, что снижает вероятность потери капитала, зато позволяет заработать на процентах, рассказала в беседе с aif.ru кандидат экономических наук Мария Ермилова.
Оптимальным сроком вклада для настоящего периода считается срок от трех месяцев до года. Больше года можно встретить крайне редко, и при таком сроке ставки уже невыгодные. Важно внимательно ознакомиться с условиями договора перед открытием счета: обратить внимание на возможность пополнения депозита, досрочного снятия части суммы и условия пролонгации, — подчеркнула эксперт.
Экономист добавила, что накопительные счета отличаются от вкладов тем, что с них в любой момент можно снять деньги, обычно без потери процентов.
По данным «Известий», разумно распределять средства между несколькими банками, чтобы минимизировать риски и воспользоваться специальными предложениями для новых клиентов. Часто инвесторы применяют стратегию «лестницы вкладов», открывая депозиты на разные сроки, что помогает сбалансировать доходность и доступ к средствам.