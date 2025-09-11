Экономист рассказала, как наиболее выгодно открыть банковский вклад

Чтобы не только сохранить накопленные средства, но и приумножить их, хранить деньги можно на банковском вкладе. Суммы до 1,4 млн рублей застрахованы государством, что снижает вероятность потери капитала, зато позволяет заработать на процентах, рассказала в беседе с aif.ru кандидат экономических наук Мария Ермилова.