Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 12 сентября перед выходными

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 12 сентября, пятницу. В итоге перед выходными курс евро и курс доллара подросли, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 12 сентября, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0974 белорусского рубля, 1 евро — 3,6195 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6271 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 11 сентября, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0133 белрубля, курс евро подрос на 0,0077 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0126 белрубля.
