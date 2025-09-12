Ричмонд
Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 12 сентября перед выходными

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро и уменьшил курс российского рубля на 12 сентября, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 12 сентября, пятницу. В итоге перед выходными курс евро и курс доллара подросли, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 12 сентября, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0974 белорусского рубля, 1 евро — 3,6195 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6271 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 11 сентября, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0133 белрубля, курс евро подрос на 0,0077 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0126 белрубля.

