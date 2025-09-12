В Воронежской области заявили о планах построить завод по переработке пшеницы за 29 млрд рублей

Ближайшее к Воронежу ООО «Биотех», также работающее в сфере глубокой переработки продукции АПК, зарегистрировано в Липецкой области. Эта компания, связанная с известным в регионе агробизнесменом Александром Чил-Акоповым, в декабре 2023-го запустила в селе Казаки Елецкого района на площадке бывшего крахмало-паточного завода производство кормов для домашних животных (преимущественно, для собак) под брендом Biotex. Также предприятие занимается контрактным производством кормов других марок. По данным властей, предприятие с 25 сотрудниками площадью 1,8 тыс. кв. м и годовой мощностью производства 20 тыс. т продукции заняло территорию в 2 га и обошлось инвестору в 500 млн руб. В октябре того же года «Биотех» заключил с властями соглашение о строительстве второй очереди завода. Ее мощность должна была составить 10 тыс. т продукции в год, стоимость расширения производства — 250 млн руб. Планировалось, что вторая очередь будет строиться после ввода в эксплуатацию первой и запускаться в 2024 году, более точные сроки не назывались. О дальнейшем ходе реализации проекта по расширению производства не сообщалось.