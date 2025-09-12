12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь укрепляет международное сотрудничество в аграрной сфере на площадке ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
Ключевые вызовы и перспективы развития глобального сельского хозяйства обсудили на заседании круглого стола «Роль и место ЕАЭС в мировой агропродовольственной системе», прошедшего в формате видеоконференции, представители Беларуси и международных организаций.
С приветственным словом выступила член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян, обозначившая приоритеты: продовольственная безопасность, цифровизация АПК, логистика, экспортная поддержка и устойчивое развитие с учетом инноваций.
С докладом от Беларуси выступила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Ксения Мелешко. Она подчеркнула, что страна не только полностью обеспечивает себя продуктами, но и обладает значительным экспортным потенциалом. «Мы производим больше, чем потребляем. И готовы делиться своим опытом для устойчивого развития аграрного сектора в ЕАЭС и за его пределами», — отметила Ксения Мелешко.
Беларусь активно участвует в формировании сбалансированного аграрного рынка ЕАЭС. Уже созданы: единая система прогнозирования развития АПК, механизмы свободного перемещения товаров, шаги к объединению рынков семян и племенных животных, работа над общим рынком органической продукции.
С июля 2024 года Беларусь — полноценный участник Шанхайской организации сотрудничества, где сельское хозяйство определено как стратегический приоритет. Товарооборот с государствами ШОС вырос в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Для дальнейшего развития сотрудничества белорусская сторона предлагает: совместные проекты в селекции, биотехнологиях и переработке, упрощение таможенных процедур, запуск совместных образовательных программ и стажировок, участие в международных выставках.
Беларусь с 2005 года сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). В числе приоритетов на этот год Ксения Мелешко отметила укрепление фитосанитарной и ветеринарной безопасности, адаптацию к изменениям климата, сохранение биоразнообразия и водных ресурсов, цифровизацию села и привлечение молодежи в деревню.
«Мы заинтересованы в расширении партнерства с международными организациями, чтобы вместе строить устойчивое и безопасное аграрное будущее», — подчеркнула Ксения Мелешко.
Беларусь продолжает наращивать свою роль как надежного аграрного партнера — внутри ЕАЭС, в ШОС и на глобальной арене, добавила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода. -0-