Беларусь укрепляет международное сотрудничество в аграрной сфере на площадке ЕАЭС

С докладом от Беларуси выступила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Ксения Мелешко. Она подчеркнула, что страна не только полностью обеспечивает себя продуктами, но и обладает значительным экспортным потенциалом. «Мы производим больше, чем потребляем. И готовы делиться своим опытом для устойчивого развития аграрного сектора в ЕАЭС и за его пределами», — отметила Ксения Мелешко.