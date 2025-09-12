Ричмонд
Калининградская область получит 11,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры

Важное решение для развития Калининградской области принято 11 сентября на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию: под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина были одобрены две заявки региона на получение казначейских инфраструктурных кредитов (КИК).

Источник: Kaliningradnews

Общая сумма поддержки составит 11,5 миллиардов рублей.

Эти средства будут направлены на реализацию масштабных инфраструктурных проектов, которые существенно улучшат качество жизни жителей региона.

Ключевым объектом развития станет территория будущего курорта «Белая Дюна». Проект входит в федеральную программу создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», инициированную Президентом России. На выделенные средства планируется построить современные дорожные объекты, создать инженерные коммуникации и проложить электросети. Ещё одним важным проектом станет строительство автомобильного путепровода в Зеленоградском округе.

Хуснуллин подчеркнул значимость одобренных проектов для комплексного развития региона. По его словам, реализация этих инициатив позволит обеспечить жителей качественными коммунальными услугами и улучшить транспортную доступность.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил социальную направленность всех планируемых проектов: «Вся эта инфраструктура будет служить жителям».