Калининградская область получит 11,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры

Важное решение для развития Калининградской области принято 11 сентября на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию: под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина были одобрены две заявки региона на получение казначейских инфраструктурных кредитов (КИК).