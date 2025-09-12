Ричмонд
В Киеве могут закрыть 20% ресторанов

Большинство заведений работает в убыток из-за снижения платежеспособности населения.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт Ольга Насонова предупредила, что к концу года в Киеве может закрыться до 20% ресторанов. Такое сокращение связано с непростой ситуацией в отрасли и ухудшением экономических условий.

По её словам, в столице заведения общепита закрываются одно за другим: из десяти новых ресторанов прибыль приносят лишь два, тогда как большинство работают в убыток. Это говорит о высокой конкуренции и неблагоприятных условиях для бизнеса.

Основной причиной проблемы Насонова называет снижение платежеспособности населения, из-за чего посетители реже ходят в рестораны и тратят меньше денег. При этом она отмечает, что кризис в ресторанном секторе начался именно в текущем году, прежде этот рынок оставался более стабильным.

Ранее сообщалось, что с 2026 года украинские потребители столкнутся с ежегодным ростом цен на электроэнергию на уровне 10−20%.