Готовность Приморья к началу отопительного сезона превысила 80%

Подготовка к началу отопительного сезона в Приморье превысила 80%. Особое внимание уделяется замене теплотрасс. При этом, до старта отопительного сезона осталось меньше месяца. Специалистам предстоит не только завершить ремонтные работы, но и восстановить благоустройство после них, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.