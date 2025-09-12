Готовность Приморья к началу отопительного сезона превысила 80%

Подготовка к началу отопительного сезона в Приморье превысила 80%. Особое внимание уделяется замене теплотрасс. При этом, до старта отопительного сезона осталось меньше месяца. Специалистам предстоит не только завершить ремонтные работы, но и восстановить благоустройство после них, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
К середине сентября к отопительному сезону должны быть готовы более 1,7 тысячи объектов социального назначения и почти 11,5 тысяч жилых домов. Техническая готовность к зиме уже составляет 86%. Лучшие показатели подготовки отмечены в Арсеньеве, Анучинском, Красноармейской и Тернейском муниципальных округах.
За срыв готовности к отопительному сезону будут штрафовать.
Но суммы взысканий будут смешными для чиновников и бизнеса.
Специалисты также заготавливают топливо для котельных — уголь, мазут, дизельное топливо. Уже сформирован нормативный запас на начало отопительного сезона.
Подача тепла в северных муниципалитетах, таких как Красноармейский и Тернейский округа, может начаться меньше чем через месяц в зависимости от погоды. Полностью подключение объектов к отоплению завершится к началу ноября.
Напомним, приморские тепловые сети продолжают масштабную подготовку оборудования Владивостока к предстоящему отопительному сезону. В связи с заменой участков магистральных трубопроводов на нескольких улицах города временно ограничено движение и парковка автотранспорта.