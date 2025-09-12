ГП добивается конфискации активов семьи экс-мэра Владивостока на 20 млрд

Инициатором иска стал генпрокурор Игорь Краснов.
Генеральный прокуратур РФ Игорь Краснов инициировал процесс по обращению в государственную собственность активов компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», базирующихся в Приморском крае. Согласно данным надзорного ведомства, указанные предприятия находятся под контролем семьи осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
«Антикоррупционный иск был направлен в Тверской районный суд города Москвы. Суд уже принял обеспечительные меры, наложив арест на акции и доли свыше двадцати предприятий, а также на имущество, принадлежащее членам семьи бывшего градоначальника. Стоимость всех активов вместе с “Востокцементом” и “Ренессансом” оценивается более чем в 79 миллиардов рублей. Сам Пушкарев ушел на СВО», — сообщает «Коммерсант».
В качестве ответчиков по иску привлечены двенадцать физических и юридических лиц. Среди них — родители экс-мэра Сергея и Татьяна Пушкаревы, его братья Владимир и Андрей, супруга Наталья, сын Алексей, доверенные лица Алексей Сысоев и Виктор Иванов. Кроме того, к ответу привлечен бывший руководитель «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» Евгений Дещенко, который в настоящее время вместе с сыном Артемом руководит строительной компанией «АО “Ренессанс Актив”» и ее дочерними структурами. К числу ответчиков также отнесены юридические лица — АО «Бетоныч», АО «Дальцемент» и АО «Ренессанс Актив». Иск был подан в московский суд по месту жительства Евгения Дещенко.
Следует отметить, что именно Тверской суд ранее рассматривал первое уголовное дело в отношении Игоря Пушкарева. В апреле 2019 года он был признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений, включая получение и дачу взяток, и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2024 году Пушкарев подписал контракт с Минобороны и сейчас находится в зоне спецоперации. Его брат Андрей Пушкарев, имеющий инвалидность и ранее возглавлявший группу компаний «Востокцемент», получил восемь лет условного срока. Бывшему руководителю муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.