ГП добивается конфискации активов семьи экс-мэра Владивостока на 20 млрд

В качестве ответчиков по иску привлечены двенадцать физических и юридических лиц. Среди них — родители экс-мэра Сергея и Татьяна Пушкаревы, его братья Владимир и Андрей, супруга Наталья, сын Алексей, доверенные лица Алексей Сысоев и Виктор Иванов. Кроме того, к ответу привлечен бывший руководитель «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» Евгений Дещенко, который в настоящее время вместе с сыном Артемом руководит строительной компанией «АО “Ренессанс Актив”» и ее дочерними структурами. К числу ответчиков также отнесены юридические лица — АО «Бетоныч», АО «Дальцемент» и АО «Ренессанс Актив». Иск был подан в московский суд по месту жительства Евгения Дещенко.