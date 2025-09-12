Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Хабаровском крае запретил жильцам повышать плату за содержание дома

Управляющая компания оспорила решение и выиграла дело.

Источник: Комсомольская правда

Новости, Хабаровский край. В Солнечном районе собственники многоквартирного дома решили на внеочередном собрании поднять тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества, а также изменить план работ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Управляющая компания посчитала это нарушением закона и подала иск. Солнечный районный суд установил: жильцы не вправе самостоятельно утверждать новые тарифы без согласования с управляющей организацией.

«Участники собрания не представили расчетов или экономических обоснований, почему необходимо повышать тариф», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Суд признал решение собрания недействительным и полностью исполнил требования управляющей компании. Решение уже вступило в законную силу.