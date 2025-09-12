Суд в Хабаровском крае запретил жильцам повышать плату за содержание дома

Новости, Хабаровский край. В Солнечном районе собственники многоквартирного дома решили на внеочередном собрании поднять тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества, а также изменить план работ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Управляющая компания посчитала это нарушением закона и подала иск. Солнечный районный суд установил: жильцы не вправе самостоятельно утверждать новые тарифы без согласования с управляющей организацией.
«Участники собрания не представили расчетов или экономических обоснований, почему необходимо повышать тариф», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд признал решение собрания недействительным и полностью исполнил требования управляющей компании. Решение уже вступило в законную силу.