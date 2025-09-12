Суд в Хабаровском крае запретил жильцам повышать плату за содержание дома

Новости, Хабаровский край. В Солнечном районе собственники многоквартирного дома решили на внеочередном собрании поднять тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества, а также изменить план работ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".