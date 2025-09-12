Новая Зеландия вводит потолок цен на российскую нефть

Цены на российскую нефть в Новой Зеландии снизились до 47,6 долларов за баррель.
Новая Зеландия приняла решение снизить максимальную цену на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель. Об этом сообщил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия нашла нового покупателя нефти, после отказа Индии: куда сейчас идут поставки.
«Новая Зеландия снижает ценовой потолок на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель и вводит санкции в отношении 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов из России», — заявил Питерс. Информация размещена на сайте иностранных дел и торговли страны.
Ранее сообщалось, что российская нефть сорта Urals предлагается китайским нефтеперерабатывающим предприятиям на льготных условиях, что связано с усилением давления со стороны США на Индию в связи с приобретением ею российского сырья. Причиной снижения цен стало значительное сокращение закупок Urals со стороны Индии, которая ранее занимала второе место среди крупнейших покупателей этой марки нефти после Китая. Такое решение индийских компаний обусловлено введением США дополнительных пошлин на импорт товаров из Индии.