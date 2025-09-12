Новая Зеландия вводит потолок цен на российскую нефть

Ранее сообщалось, что российская нефть сорта Urals предлагается китайским нефтеперерабатывающим предприятиям на льготных условиях, что связано с усилением давления со стороны США на Индию в связи с приобретением ею российского сырья. Причиной снижения цен стало значительное сокращение закупок Urals со стороны Индии, которая ранее занимала второе место среди крупнейших покупателей этой марки нефти после Китая. Такое решение индийских компаний обусловлено введением США дополнительных пошлин на импорт товаров из Индии.