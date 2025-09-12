Без горячей воды останется практически весь Хабаровск со следующей недели

Без горячей воды останутся хабаровчане на следующей недели — с 15 по 19 сентября. Причем, как предупредили в АО «ДГК», подача коммунального ресурса будет прекращена по зонам всех ТЭЦ.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», жители города, чьи дома расположены в зоне обслуживания ТЭЦ-1, уже столкнулись с неудобствами — горячую воду им отключили с 8 сентября, а с 15 по 19 сентября запланированы ремонтные работы и обслуживание теплофикационного оборудования.
Зона Хабаровской ТЭЦ-2 останется без горячей воды из-за ремонта головного участка трубопровода.
— Все ремонтные работы на трубопроводах от ТЭЦ-2 закончат до начала гидравлических испытаний. Опрессовка теплосети состоится с 22 по 25 сентября, по графику, — проинформировали в компании.
А на тепломагистралях зоны ТЭЦ-3 пройдут гидравлические испытания согласно сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Таким образом, горячее водоснабжение сохранится в микрорайоне Подгаева в зоне работы Волочаевской котельной. Здесь испытания сетей и текущий ремонт котельной проведут с 22 по 28 сентября.