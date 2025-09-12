Стало известно, какие предприятия будут в первую очередь переносить из Ташкента в столичную область

Стоит напомнить, что ранее этот проект несколько лет не удавалось реализовать — для кожевенного кластера в Ахангаране выделили 15 гектаров земли, но из-за отсутствия коммуникаций развитие застопорилось. Теперь, по словам хокима, добавлено еще 20 гектаров, и вопрос с коммуникациями решён. Уже в ближайшее время свыше 50 кожевенных предприятий покинут черту города и переедут на новую площадку.