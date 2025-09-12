Стало известно, какие предприятия будут в первую очередь переносить из Ташкента в столичную область

По словам хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева, десятки текстильных предприятий, расположенных сегодня в черте столицы, сбрасывают сточные воды и наносят серьёзный вред окружающей среде. Принято решение о переносе 35 таких производств в специально построенный индустриальный комплекс.
«Заводы продолжат работу, но уже без ущерба для экологии города», — отметил Мирзаев.
Аналогичные меры коснутся и кожевенных производств. Все более 50 предприятий по переработке кожи и изготовлению обуви, расположенных в Ташкенте, также будут переведены в Ахангаранский район. Там государство берет на себя строительство необходимой инфраструктуры, а предприниматели построят производственные корпуса и здания. В итоге на территории в 35 гектаров появится современный кожевенный кластер.
Стоит напомнить, что ранее этот проект несколько лет не удавалось реализовать — для кожевенного кластера в Ахангаране выделили 15 гектаров земли, но из-за отсутствия коммуникаций развитие застопорилось. Теперь, по словам хокима, добавлено еще 20 гектаров, и вопрос с коммуникациями решён. Уже в ближайшее время свыше 50 кожевенных предприятий покинут черту города и переедут на новую площадку.
Таким образом, власти обещают не только улучшить экологическую ситуацию в Ташкенте, но и создать условия для дальнейшего развития индустрии уже за пределами города.