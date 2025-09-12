13 тонн сельди для отправки в Китай сертифицировали в Хабаровске

С начала года из Хабаровского края и ЕАО оформили 20 партий рыбопродукции — сельдь, кету и минтай, общий вес превысил 1058 тонн. Также на экспорт ушли четыре партии сырья животного происхождения — мускус кабарги и желчь медведя, их объем составил около шести килограммов.