13 тонн сельди для отправки в Китай сертифицировали в Хабаровске

Рыбопродукция прошла проверку Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

1 сентября специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарную сертификацию экспортной рыбной продукции на складе временного хранения в Хабаровске. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Китайским партнерам отправили 13 тонн мороженой тихоокеанской сельди. Проверка подтвердила: продукция полностью соответствует сопроводительным документам.

Безопасность рыбы удостоверена протоколами испытаний, которые провела лаборатория хабаровского филиала подведомственного Россельхознадзору Научного центра безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Нарушений ветеринарных правил в ходе контроля не выявлено.

С начала года из Хабаровского края и ЕАО оформили 20 партий рыбопродукции — сельдь, кету и минтай, общий вес превысил 1058 тонн. Также на экспорт ушли четыре партии сырья животного происхождения — мускус кабарги и желчь медведя, их объем составил около шести килограммов.