В Красноярском крае начнут разработку нового богатого золотом месторождения

В Красноярском крае начнут разработку нового, богатого золотом Ведугинского месторождения. Находится оно в 520 км к северу от Красноярска и в 32 км от поселка Брянка Северо-Енисейского района.
Главгосэспертиза России одобрила проектную документацию на первый этап разработки, сообщили в ведомстве. Это будет подземный рудник, на первом этапе глубина шахт составит до 305 метров. Планы по добыче и переработке золоторудных запасов включены в масштабный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».
Первым делом на площадке рудника разместят производственные и вспомогательные объекты: вентиляционное, энергетическое оборудование, противопожарную насосную станцию с пожарными резервуарами. А также санитарно-бытовой модуль для работников с объектами коммуникаций.
На последующих этапах планируется строительство собственной обогатительной фабрики производительностью 2,2 миллиона тонн руды в год.