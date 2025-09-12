В Красноярском крае начнут разработку нового богатого золотом месторождения

Главгосэспертиза России одобрила проектную документацию на первый этап разработки, сообщили в ведомстве. Это будет подземный рудник, на первом этапе глубина шахт составит до 305 метров. Планы по добыче и переработке золоторудных запасов включены в масштабный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».