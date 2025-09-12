В Красноярске на экоотопление в 2025 году перевели уже более 900 домов

В Красноярске до конца 2025 года должны модернизировать 1 132 частных дома, установив там экологическое отопление. Об этом сообщил председатель правительства края Сергей Верещагин.
На данный момент работы выполнены более чем на 80%. Переведены на экологическое отопление 922 дома из 1 132. Остается модернизировать 210 домов до начала отопительного сезона.
Опыт Красноярского края положительно оценил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.
Программа перевода частного сектора на экологическое отопление продолжится в 2026 году. Формирование списка домов уже началось.