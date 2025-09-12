Bloomberg: МВФ выявил просчет Киева на $20 миллиардов в оценке потребностей

Разногласия между МВФ и украинской стороной возникли во время переговоров, прошедших на прошлой неделе в Киеве, где обсуждалось финансирование страны на 2026 и 2027 годы. Источники подчеркивают, что эти расхождения необходимо решить до рассмотрения запроса Украины на новый кредитный пакет, иначе программа поддержки может оказаться под угрозой.