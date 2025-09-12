Bloomberg: МВФ выявил просчет Киева на $20 миллиардов в оценке потребностей

Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Киев недооценивает свои потребности во внешнем финансировании примерно на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По оценке фонда, реальные финансовые потребности Украины на ближайшие два года существенно превышают официальные данные, предоставленные правительством.
Разногласия между МВФ и украинской стороной возникли во время переговоров, прошедших на прошлой неделе в Киеве, где обсуждалось финансирование страны на 2026 и 2027 годы. Источники подчеркивают, что эти расхождения необходимо решить до рассмотрения запроса Украины на новый кредитный пакет, иначе программа поддержки может оказаться под угрозой.
Агентство отмечает, что Украина уже испытывает сложности с привлечением дополнительной помощи от своих ключевых международных партнеров. Усиление финансовых разногласий только усложняет ситуацию и ставит под сомнение дальнейшие возможности получения необходимой поддержки.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в условиях глубоко укоренившейся коррупции на Украине невозможно собрать достаточно средств для восстановления страны.