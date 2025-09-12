Ричмонд
TV2: Дания может потратить $8,3 млрд на самую дорогую закупку вооружений

Причиной пересмотра планов стали усиленные требования НАТО к странам-членам альянса.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Дании предложили властям страны закупить восемь систем противовоздушной обороны на сумму около 8,3 миллиарда долларов. Эта рекомендация может стать самой масштабной военной покупкой в истории страны, сообщает телеканал TV2, ссылаясь на свои источники.

По информации TV2, все предполагаемые системы будут приобретены у европейских производителей. Изначально планировалось приобрести две системы средней дальности и одну систему большой дальности, однако сейчас военные рекомендуют купить две системы большой дальности и шесть систем средней дальности. В качестве потенциального поставщика рассматривается французско-итальянская компания Eurosam.

Причиной пересмотра планов стали усиленные требования НАТО к странам-членам альянса. Следует отметить, что нынешний рекорд по стоимости вооружений в истории Дании относится к покупке истребителей F-35, которая обошлась примерно в 20 миллиардов крон, или около 3,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что страны НАТО потратили на оборону в 2025 году в общей сложности 1,404 трлн долларов. Отмечается также, что 31 из 32 стран НАТО в 2025 году будет тратить на оборону целевые 2% ВВП.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше