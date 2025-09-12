TV2: Дания может потратить $8,3 млрд на самую дорогую закупку вооружений

Вооружённые силы Дании предложили властям страны закупить восемь систем противовоздушной обороны на сумму около 8,3 миллиарда долларов. Эта рекомендация может стать самой масштабной военной покупкой в истории страны, сообщает телеканал TV2, ссылаясь на свои источники.
По информации TV2, все предполагаемые системы будут приобретены у европейских производителей. Изначально планировалось приобрести две системы средней дальности и одну систему большой дальности, однако сейчас военные рекомендуют купить две системы большой дальности и шесть систем средней дальности. В качестве потенциального поставщика рассматривается французско-итальянская компания Eurosam.
Причиной пересмотра планов стали усиленные требования НАТО к странам-членам альянса. Следует отметить, что нынешний рекорд по стоимости вооружений в истории Дании относится к покупке истребителей F-35, которая обошлась примерно в 20 миллиардов крон, или около 3,1 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что страны НАТО потратили на оборону в 2025 году в общей сложности 1,404 трлн долларов. Отмечается также, что 31 из 32 стран НАТО в 2025 году будет тратить на оборону целевые 2% ВВП.