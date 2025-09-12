TV2: Дания может потратить $8,3 млрд на самую дорогую закупку вооружений

По информации TV2, все предполагаемые системы будут приобретены у европейских производителей. Изначально планировалось приобрести две системы средней дальности и одну систему большой дальности, однако сейчас военные рекомендуют купить две системы большой дальности и шесть систем средней дальности. В качестве потенциального поставщика рассматривается французско-итальянская компания Eurosam.